L’ancien président américain Donald Trump a initié une action devant la justice pour empêcher la divulgation de documents. Cette procédure initiée par l’ancien locataire de la Maison-Blanche est en lien avec l’enquête sur l’attaque du Capitole américain par ses partisans le 6 janvier dernier. Le milliardaire républicain a évoqué comme argument le droit de l’exécutif à garder certaines informations secrètes.

Trump accuse Biden

Cette procédure qu’il a engagée aura le mérite d’éviter que d’anciens collaborateurs fournissent des preuves au Congrès. « La requête de la commission n’est rien d’autre qu’une tentative vexatoire et illégale d’aller à la pêche aux informations, ouvertement soutenue par Biden et conçue pour enquêter anticonstitutionnellement sur le président Trump et son administration », a notamment martelé la plainte déposée devant un tribunal de Washington. Les enquêteurs visaient le témoignage de plusieurs responsables.

Une enquête sur la situation du Capitole américain

L’objectif est de savoir si l’ancien président américain était au courant de l’attaque d’une part et de savoir d’autres part ce qu’il a fait quand le capitole américain était attaqué par ses partisans. Notons tout de même que Donald Trump n’est pas le premier président à avoir utilisé cette astuce. Selon la plus haute instance américaine, les présidents avaient le droit de garder confidentiels certains documents et certains entretiens afin de garantir des discussions plus franches avec leurs conseillers.