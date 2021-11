Faire du sport permet de se maintenir en parfaite santé. ça tout le monde le sait. Une enseignante à la retraite de nationalité américaine a su l’intérioriser et collectionne des records depuis quelques années. Julia Hawkins, une américaine âgée de 105 ans n’est pas une retraitée comme les autres. Et vous allez le découvrir plus bas.

Dès l’âge de 80 ans, l’américaine qui a été une enseignante était sur la ligne de départ au National Sport Games dans la catégorie cyclisme. Dans cette catégorie, la centenaire a décroché de nombreuses médailles selon des sources généralement bien introduite mais depuis qu’elle a franchi le cap des 100 ans sur terre, Julia Hawkins a attiré la lumière des projecteurs sur elle dans la catégorie course à pieds. Elle enchaine de nombreux records dans ce domaine.

A 101 ans, Julia Hawkins termine une course à pied de 100m en 39 secondes et 62 centièmes. C’est le premier record que la centenaire venait de battre pour les personnes de cet âge. A 103 ans, la retraitée franchi la ligne d’arrivée en 46 secondes et 7 centièmes pour la même catégorie du 100m. Cette année, aux Louisiana Senior Games, elle rejoint la catégorie des 105 ans et finit sa course avec 1′02″95 alors qu’elle espérait le faire en moins d’une minute. C’est quand même un exploit qu’elle vient de réaliser pour quelqu’un de son âge. Pour cet événement, Mme Hawkins avait donné rendez-vous à ses proches pour la voir réaliser un nouvel exploit.