Une nouvelle affaire de viol en France. Cette fois-ci c’est à l’Elysée que les faits se seraient produits et implique deux soldats. C’est l’information qui fait le tour des médias ce vendredi 12 Novembre 2021. En effet, une militaire accuse un autre soldat qui est affecté à l’état-major particulier comme elle de l’avoir agressé sexuellement le 1er Juillet dernier à l’Elysée. Interpellé par le journal français Libération, l’Elysée n’a pas voulu faire de commentaire sur une affaire judiciaire en cours mais reste «en attente de l’enquête de justice pour qualifier les faits et voir les suites à donner».

Ce jour là, le Président Macron organisait une petite réjouissance avec des collaborateurs civils et dans homme en uniforme dans le parc du palais en l’honneur de trois collaborateurs qui devaient quitter l’Elysée selon nos sources. Il n’y a pas eu une grande cérémonie mais le Président voulait par cette occasion saluer ses trois responsables. Autour de 22h, le numéro un français lève l’ancre. La soirée s’est poursuivie dans la structure de l’état-major particulier du président de la République. C’est à cet endroit précis que l’irréparable aurait été commis selon nos recoupements d’informations.

Une militaire affirme avoir été agr3ssée par un autre collègue. Après la scène, cette dernière est allé déposer une main courante au commissariat le plus proche de l’Elysée. Près de deux semaines plus tard, le parquet aurait ouvert une information judiciaire pour viol selon les informations de Libération. Le suspect a été gardé à vue et entendu. Il aurait été placé par la suite sous le statut de témoin assisté par le juge selon nos recoupements d’informations. Selon Libération, l’Elysée aurait affirmé avoir apporté son soutien à la victime et lui avoir porté assistance. Elle aurait été affectée à un nouveau poste pour l’éloigner du militaire indexé.