La France voit d’un mauvais œil les présences russe et chinoise sur le continent africain. Dans une interview accordée par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian au média Le Monde, il a fait part de sa profonde préoccupation concernant la prédation économique que subissent les pays africains de la part de la Chine et de la Russie.

Les tentacules russe et chinois de plus en plus manifestes en Afrique

Pour le chef de la diplomatie française, les concurrents de la France « n’ont ni tabous, ni limites ». Jean-Yves Le Drian a par ailleurs estimé que les tentacules russe et chinois qui sont de plus en plus manifestes en Afrique, constituent un danger pour les pays où ces puissances interviennent. Il a averti les pays africains contre la prédation économique de la Chine et de la Russie, qui, selon lui, veulent « mettre sous tutelle » par l’endettement, les nations avec lesquelles il signe des accords de « développement ». Pour remédier à cette situation, le ministre préconise aux Européens de revoir leur relation avec l’Afrique. Cependant, même si aucun détail n’a été apporté sur ce point, le chef de la diplomatie française a mis l’accent sur le risque qu’il n’y ait pas de nouvel accord entre l’Afrique et l’Europe.

Notons qu’au cours de son intervention, Jean-Yves Le Drian a cité plusieurs pays qui pourraient payer le prix fort d’une coopération avec la Chine et la Russie. Il a donc évoqué la Centrafrique, qui a sur son sol les mercenaires de la société privée militaire russe Wagner, vus d’un mauvais oeil par la France.