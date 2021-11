Selon Ming-Chi Kuo, un analyste inconditionnel d’Apple, l’iPhone pourrait disparaître dans une dizaine d’années. Le géant américain travaillerait sur un casque de réalité augmentée qui ne nécessitera pas l’utilisation d’autres appareils pour fonctionner à long terme. Il s’agit du tout premier casque AR de la marque qui pourrait révolutionner l’univers de la réalité augmentée par les nombreuses technologies dont il sera doté.

Le premier casque AR de la marque Apple qui selon les experts ravira la vedette à l’iPhone est un appareil qui aura dans les prochaines années toutes les performances informatiques d’un Mac. Grâce à ces paramètres, le produit sera capable de fonctionner de manière autonome sans l’aide d’un quelconque autre appareil d’ici quelques années. Ainsi, l’iPhone ne sera plus indispensable pour la réalité augmentée ni pour toutes les autres fonctions qui seront intégrées dans le casque. Pour atteindre son but, Apple va recourir à la puce M1 ; une puce dont les performances sont très excellentes pour le domaine à en croire les spécialistes.

Une dizaine d’années pour finaliser ce casque exceptionnel

D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, le premier casque AR/VR d’Apple qui dans le futur remplacera l’iPhone sortira probablement en 2022. Toutefois, pour son lancement, il sera connecté au Smartphone pour avoir accès à internet et aux principales fonctions. Mais ceci ne durera pas longtemps. Au fil de l’évolution technologique, les capacités de l’appareil avanceront jusqu’à ce que l’utilisation de l’iPhone ne soit plus nécessaire. En ce moment, l’iPhone sera remplacé par l’AR et ce sera certainement dans 10 ans.

Toutefois, toujours selon Ming-Chi Kuo, le casque ne pourra remplacer l’iPhone que si Apple parvient à vendre un milliard d’exemplaires d’ici 10 ans et qu’une grande partie des utilisateurs arrêtent d’acheter l’iPhone. Selon l’analyste, on compte actuellement dans le monde un milliard d’utilisateurs actifs du Smartphone. Pour l’analyste la marque atteindra certainement son objectif compte tenu de l’intérêt brusque que porte désormais plusieurs entreprises (dont Facebook) au metaverse.