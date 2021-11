Le samedi 30 octobre 2021, le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a tenu, à Abomey-Calavi, son Université de Vacances de l’année 2021. Placée sous le thème de «Pour une appropriation du contenu social du quinquennat 2021-2026», cette université de vacances était une occasion offerte au Président du PRD, Maitre Adrien Houngbédji de réaffirmer à la face du monde son engagement à soutenir les actions sociales du gouvernement à travers la sensibilisation de ses militants d’après Radio Bénin.

Placée sous le thème «Pour une appropriation du contenu social du quinquennat 2021-2026», l’Université de Vacances du PRD qui a eu lieu le samedi 30 octobre 2021 à Abomey-Calavi, est une occasion donnée au Président du Parti du Renouveau Démocratique(PRD), Maitre Adrien Houngbédji de déclarer qu’il va «contribuer à combler les attentes en portant à la connaissance des militants ce qui a été déjà fait, ce qui se fait et ce qui se prépare pour les prochaines années.» Pour lui, «Toute société démocratique doit assurer à instaurer un modèle de développement dont les performances impactent positivement la vie de chacun.»

Le paradigme du développement durable selon Houngbédji

Le Président du PRD, Maitre Adrien Houngbédji a fait savoir que «le paradigme du développement durable basé sur les trois piliers que sont l’économie, le social et l’environnement met en exergue l’importance du secteur social.» C’est pour cela qu’il a dit que «lorsqu’à l’ occasion de son discours inaugural, en annonçant que ce second quinquennat sera placé sous le signe du progrès social, le Président Patrice Talon a été salué par une ovation populaire.» Pour lui, «il y avait une grande attente sociale». C’est pour cela qu’il a affirmé que «le PRD est prêt à accompagner le Président Patrice Talon pour la réussite de son second mandat.»