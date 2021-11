Les forces de l’ordre ont mis la main sur deux Nigérians à l’aéroport International « Cardinal Bernardin Gantin » de Cotonou pour détention de faux passeports. Ces deux Nigérians n’ont pas pu tromper la vigilance des agents de sécurité de l’aéroport de Cotonou. Parmi ces deux Nigérians arrêtés, l’un partait en France avec un passeport seychellois et l’autre quant à lui détenait un passeport ghanéen et se rendait à Dubaï. Ils ont été présentés ce jeudi 18 novembre 2021 au Procureur de la République de Cotonou et déposés en prison en attendant leur jugement le 08 décembre 2021.

Deux Nigérians ont été arrêtés à l’aéroport International « Cardinal Bernardin Gantin » de Cotonou pour détention de faux passeports. Ces Nigérians seront jugés le 08 décembre 2021 dans deux dossiers différents. Ils ont été présentés ce jeudi 18 novembre 2021 au Procureur de la République de Cotonou. Après avoir été écoutés par le Procureur de Cotonou, ils ont été déférés à la prison en attendant leur jugement ce 8 décembre 2021. Il faut signaler que d’après Frissons Radio, le premier Nigérian se rendait en France avec un passeport seychellois et le deuxième Nigérian détenait quant à lui un passeport ghanéen.