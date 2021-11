Hier lundi 08 novembre, le Directeur général de la Police Républicaine Soumaïla Yaya avait sorti un communiqué pour mettre en garde les policiers fouilleurs de téléphones portables. En effet, des plaintes sont parvenues à la hiérarchie et elles dénonçaient le comportement de certains policiers qui se permettaient de fouiller dans les téléphones des usagers de la route. Sur Frissons radio, le porte-parole de la police Républicaine Roger Tawes, a dénoncé cette pratique à la suite de son patron.

« Nous les recherchons déjà à notre niveau »

« Personne n’a ordonné une telle opération. Aucune structure de la police n’a été amenée à se mettre dans ses dédales et commencer par fouiller le téléphone portable des usagers. Cette trouvaille jette du discrédit sur tout ce qui est en train de se faire » a-t-il déclaré, promettant de retrouver ces « agents indélicats ». « Nous les recherchons déjà à notre niveau parce que ceux à qui ils ont déjà fait ça doivent se plaindre et qu’on sache où est ce qu’ils l’ont fait, et qu’est-ce qu’ils ont trouvé dedans (dans les téléphones).On va les chercher, c’est la moindre des choses » a assuré le commissaire principal de police.

Il demande aux personnes qui vont encore se voir réclamer leurs téléphones de refuser et de dénoncer ensuite le policier de façon suffisante parce que « personne ne leur a demandé de fouiller le téléphone portable des gens ». C’est désormais très clair pour tout le monde.