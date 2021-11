La commune de Bohicon peut être fière d’avoir fait son entrée dans le réseau des villes créatives de l’Unesco. Après Porto-Novo donc, le Bénin place une autre de ses communes dans ce creuset qui met en valeur la créativité de ses membres autour des domaines comme l’artisanat et les arts populaires, le film, les arts numériques , la littérature, la musique, le design et la gastronomie. C’est d’ailleurs la gastronomie qui vaut à Bohicon son entrée dans ce cercle.

Le « Bomiwô » fait parler la poudre

Le mets présenté par le maire Rufino d’Ameida pour représenter le patrimoine culturel de la commune est le « Bomiwô », une spécialité locale dont se délectent les habitants de la commune et même les étrangers. Le « Bomiwô » est une pâte de maïs qui était préparé dans les couvents des divinités vaudou. Elle s’est ensuite démocratisée pour devenir un mets très prisé des locaux et des étrangers.

Cotonou, Sinendé, Adjarra, Parakou et Sèmè-Kpodji battues

Il faut dire que Bohicon était en compétition avec d’autres communes du Bénin comme Parakou, Cotonou, Sinendé, Adjarra et Sèmè-Kpodji. Celles-ci devront encore attendre avant se faire une place dans ce réseau des villes créatives de l’Unesco. Porto-Novo avait franchi le cap il y a 4 ans. La capitale du Bénin avait bénéficié de cet honneur à cause de la créativité de sa population dans les domaines de l’Artisanat et des arts populaires.