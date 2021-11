Une mission du Fonds monétaire international (Fmi) a tenu des réunions en présentiel et en visioconférence avec les autorités béninoises du 15 au 23 novembre dernier. C’est suite à la demande par le Bénin d’un nouveau programme appuyé par le FMI en vue de soutenir le plan national de développement du pays. La mission conduite par Constant Lonkeng a discuté avec les autorités béninoises des évolutions économiques récentes et des priorités de politique économique à même d’éclairer les entretiens futurs dans le cadre d’un nouveau programme appuyé par l’institution financière internationale.

L’un des taux de croissance les plus élevés en 2020

Dans une déclaration sanctionnant la fin de la mission au Bénin, M Lonkeng a indiqué que le gouvernement béninois avait apporté une « réponse rapide à la pandémie de la Covid-19 en mettant en œuvre, une panoplie de mesures d’atténuation des effets sanitaires et économiques dont le coût est estimé à 4,5% du PIB pour la période 2020-2022. Cela conjugué à une forte impulsion de l’investissement public et à l’établissement d’un cordon sanitaire autour des villes les plus exposées à la pandémie, a contribué à accroître l’activité économique de 3,8% du PIB ». C’est selon la mission, l’un des taux de croissance les plus élevés parmi les pays en développement en 2020.

Malgré les revers causés par les phénomènes météorologiques…

Le FMI dit constater également une reprise économique robuste, malgré les revers causés par les phénomènes météorologiques dans le secteur agricole, tirée entre autres par la normalisation du trafic des marchandises au port autonome de Cotonou. La mission de l’institution de Bretton Woods a par ailleurs examiné les évolutions récentes de l’économie et les perspectives, y compris l’impact de la pandémie de nouveau coronavirus et s’est renseignée sur l’exécution du budget à la lumière de la loi de finances rectificative de 2021.

Elle s’est également renseignée sur les hypothèses qui sous-tendent le budget pour 2022, de même que les politiques que les autorités comptent mener en priorité. Toutes ces informations « contribueront à préparer les prochaines consultations au titre de l’article IV et les entretiens relatifs à un éventuel programme appuyé par le FMI en faveur du Bénin qui devraient se tenir au début de l’année prochaine » a fait savoir la mission du FMI.