L’Union Progressiste accueille plusieurs ex-membres du Moele-Bénin. Il s’agit notamment de Céphise Béo Aguiar et de Edmond Agnidé. Le premier était le Secrétaire général du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) et Edmond Agnidé, 7 ème vice-président du parti chargé des relations avec les institutions.

Suspendus pour fautes graves à l’époque

En juillet dernier, il avait envoyé sa lettre de démission aux dirigeants du parti , évoquant des raisons de principe et de logique. Céphise Béo Aguiar et Edmond Ayindé avaient été suspendus de la formation politique un mois plus tôt pour « fautes graves consécutivement à la nomination d’un membre du parti en qualité de préfet de département ».

Les deux hommes politiques sont désormais dans le camp de l’Union Progressiste avec d’autres démissionnaires comme Julien Gbaguidi, Bienvenu Aouissi Cocou, Albert Boco, Franck Kpokpohou, Christophe Kponon, Bedel Gbodogbé, Elpidio Avodagbé et Marius Tchékpo.