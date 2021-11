Une petite bombe. En Chine, une joueuse chinoise âgée de 35 ans a porté une grave accusation contre un ancien dirigeant chinois. En effet, mardi dernier, la tenniswoman chinoise Peng Shuai qui était sur la marche pendant le tournoi de Roland-Garros en 2014 a accusé un ancien haut dirigeant chinois de l’avoir agressé sexuellement il y a quelques années.

Selon nos sources, c’est sur son compte Weibo officiel que la sportive chinoise Zhang Gaoli, vice-Premier ministre chinois, de l’avoir obligé à avoir des rapports intimes avec lui. Une grave accusation contre un haut responsable de la Chine qui s’est très rapidement propagée sur la toile. Selon les statistiques du réseau social chinois, l’information a été visualisée pas moins de 100.000 fois.

Selon nos recoupements d’informations, le message de la tenniswoman a été censuré sur la plateforme et n’est plus disponible sur le réseau internet chinois. Mais avant, certains internautes avaient fait une capture écran du message. Ce jeudi, les recherches effectuées sur le réseau social et sur le moteur de recherche chinois Baidu ne donnent aucun résultat. Pourtant le compte de Peng Shuai est toujours en ligne.