L’acteur et réalisateur américain Sylvester Stallone a parlé d’une histoire peu connue concernant le tournage de « Rocky IV« , révélant que l’expérience l’avait presque tué. L’acteur de 75 ans a récemment publié une vidéo intitulée « The Making of Rocky vs. Drago by Sylvester Stallone » sur sa chaîne YouTube dans laquelle il a déclaré que Dolph Lundgren, qui jouait l’ennemi juré de Rocky, Ivan Drago, avait déraillé le script et l’avait presque battu à mort.

« Je me suis vraiment blessé pendant le combat », a-t-il déclaré à propos de la séquence de boxe mordante du film. « J’ai dû être transporté par avion en soins intensifs vers la Californie depuis le Canada », indique-t-il. La star de ‘’First Blood’’ a admis qu’il avait encouragé Lundgren à tout faire et à montrer sa « dominance » avant le tournage. « Eh bien, il m’a pulvérisé », a déclaré Stallone impassible, notant que Lundgren l’avait frappé en plein dans la poitrine.

» J’allais parler aux anges »

La Star de Rambo a déclaré qu’il ne savait pas à quel point il était gravement blessé jusqu’à ce que les caméras arrêtent de tourner. « Je ne l’ai pas ressenti sur le moment, mais plus tard dans la nuit, mon cœur a commencé à gonfler, ma tension artérielle est montée à 260 et j’allais parler aux anges », se souvient le triple nominé aux Oscars. « La prochaine chose que je sais, je suis sur ce vol d’urgence à basse altitude. Je suis en soins intensifs entouré de religieuses », rappelle-t-il.

Stallone a déclaré que son séjour à l’hôpital avait duré quatre jours et qu’une fois sorti de l’hôpital, il « a dû revenir en arrière et terminer le combat ». Il a dit qu’il était contrarié par la coupe théâtrale du film parce que le coup de poing qui l’a envoyé à l’hôpital a été laissé sur le sol de la salle de montage, c’est pourquoi il voulait faire une coupe de réalisateur du film. « Rocky IV » a été créé en salles en 1985 et a rapporté 300 millions de dollars dans le monde entier au cours de sa course au box-office.