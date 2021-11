Depuis le lundi 1er Novembre 2021, plusieurs personnalités venues des pays du monde se sont données rendez-vous à la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques (CPO26). Sous l’impulsion de l’Organisation des Nations Unies, les personnalités présentes doivent réfléchir et prendre des mesures fortes face à la menace du réchauffement climatique.

Seulement, toutes les personnalités attendues n’ont pas effectué le déplacement. C’est le cas du Président Erdogan qui a boycotté la rencontre pour des raisons de « sécurité ». En dehors de lui, les Président Poutine et Xi Jinping ont également brillé par leur absence à ce grand rendez-vous de réflexion sur le changement climatique. Une situation qui a fait sortir le numéro un américain de ses gonds.

Biden a qualifié de « grosse erreur » la décision de ses homologues russe et chinois de ne pas assister à la conférence. Une réaction qui n’a pas été du goût des principaux concernés. Ce mercredi, la Russie et la Chine ont vivement réagi au message du numéro un américain. C’est par la voix de Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin que le pays de Poutine a réagi. « Nous ne sommes pas d’accord », a affirmé l’officiel russe soutenant que les actes posés par son pays au sujet du réchauffement climatique « sont cohérentes, réfléchies et sérieuses ». De son côté, la Chine a critiqué les « mots creux » de Biden. « Les actes parlent plus que les mots », martèle le porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois.