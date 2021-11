La Corée du Nord continue de faire parler d’elle. Cette fois-ci c’est à l’ONU que deux pays ont évoqué les mesures de l’organisation contre le pays de Kim Jong-Un. La Russie et la Chine, puisque c’est de ces deux pays qu’il s’agit ont introduit un projet de résolution visant à lever certaines sanctions imposées contre le pays qui devient au fil du temps de plus en plus isolé sur la scène internationale.

Sous sanctions de l’ONU depuis 2006, la Corée du Nord va-t-elle bientôt pousser un ouf de soulagement? Bien malin qui pourra le dire. En tout cas la Russie et la Chine veulent que le Conseil de sécurité des Nations Unies se penche sur la question puisque les deux puissances ont introduit un texte qui suggère la levée du plafond sur les importations de pétrole raffiné mais aussi la levée de l’interdiction sur les exportations de statues, de fruits de mer et de textiles de la Corée du Nord.

Ce n’est pas la première fois que les deux pays se lancent dans une telle initiative. Il y a deux ans, les deux pays avait introduit un texte similaire au niveau du conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Cette première tentative a été soldée par un échec. Le nouveau texte a été introduit hier lundi 1er Novembre selon nos sources. Plus d’informations dans les prochaines heures.