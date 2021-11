La Confédération africaine de football (Caf) a approuvé, ce vendredi 26 novembre 2021 en Assemblée générale extraordinaire au Caire en Egypte, l’organisation de la Coupe du monde de football tous les 2 ans. C’est à l’unanimité que les membres présents, ce vendredi 26 novembre 2021 à l’Assemblée générale extraordinaire, ont voté pour une Coupe du monde tous les deux ans, en présence du président de la Fédération Internationale de Football association (Fifa), Gianni Infantino.

L’Assemblée générale extraordinaire a donné son quitus pour la motion suivante : «1.La Caf adhère à la décision du Congrès de la Fifa de mener l’étude de faisabilité de l’organisation de la Coupe du monde masculine et féminine tous les deux ans. 2. Si le résultat de l’étude conclut que c’est faisable, la Caf soutiendra fermement leur organisation tous les deux ans». La Caf est ainsi la première confédération à approuver officiellement et publiquement le projet controversé d’une tenue d’une coupe du monde tous les deux ans sur le même rythme que la Coupe d’Afrique des Nations (Can).

Les avantages d’un Mondial tous les 2 ans

Arsène Wenger, architecte et promoteur du projet a vanté devant les membres de la Caf, les mérites d’une telle réforme. Le Directeur technique de la Fifa, le Belge Steven Martens a, quant à lui, rassuré ces membres de la Caf que c’est un projet qui ne semble d’ailleurs pas incompatible avec une Coupe d’Afrique des Nations organisée tous les 2 ans. Il a précisé que «du point de vue du football, il y a beaucoup d’avantages» à un Mondial tous les 2 ans «parce que cela rend ses éliminatoires plus intéressantes».

«Vous pouvez conserver la Can tous les deux ans. La Coupe du monde aura lieu tous les deux ans. Et il y aura ainsi une grande compétition chaque année pour les équipes nationale» a-t-il déclaré. Il faut signaler qu’en marge de cette Assemblée générale extraordinaire de la Caf au Caire, le Président de la Fifa, Gianni Infantino a accusé les opposants à son projet d’être réticents à toute forme de changement.