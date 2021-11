Il y a deux jours, nous vous annoncions que le premier ministre français Jean Castex s’est isolé après que sa fille ait été testée positive au Covid-19. Quelques heures plus tard, la mauvaise nouvelle est tombée. Le 1er ministre français Jean Castex a été testé positif. Dans la journée d’hier, Mr Castex a donné des nouvelles et rassuré les français.

« Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui m’ont fait parvenir des messages amicaux et des témoignages d’affection. À l’exception de légers symptômes, je me porte bien et continue d’assurer mes fonctions à l’isolement, dans le strict respect du protocole sanitaire« , a écrit sur son compte Twitter le ministre Castex. Nous apprenons qu’après le premier ministre français Jean Castex, une autre ministre a été testée positive dans la journée d’hier mardi 23 Novembre 2021.

Il s’agit de Brigitte Klinkert, ministre de l’Insertion. Selon les informations qui nous sont parvenues, elle a été testée positive dans la matinée d’hier mardi mais l’a annoncé le soir. Dans un tweet, la ministre a précisé ne ressentir aucun symptôme et qu’elle poursuivrait ses activités en isolement. « Ne présentant à ce stade aucun symptôme, j’ai aménagé mon agenda afin de poursuivre mes activités à l’isolement« , a tweeté la ministre française de l’insertion.