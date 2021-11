Mauvaise nouvelle pour le gouvernement français. Le premier ministre Jean Castex a finalement été testé positif après l’annonce du résultat de sa fille. Il y a quelques heures, LNT vous annonçait que la fille de Jean Castex était positive au covid-19. Cas contact en milieu de journée il s’était volontairement isolé le temps de faire des tests.

C’est désormais chose faite, et les résultats sont connus. Le premier ministre français Jean Castex a été testé positif au covid-19. 10 ministres qui l’ont côtoyé ces derniers jours vont devoir se faire tester également. « Les ministres qui ont pu être en lien avec lui ces derniers jours et susceptibles d’être considérés comme des cas contacts, ont été informés par ailleurs par nos soins ce soir » a indiqué le cabinet du premier ministre après l’annonce de ses résultats. Il s’agit de Gérald Darmanin, Éric Dupont-Moretti, Florence Parly, Roselyne Bachelot, Alain Griset, Roxana Maracineanu, Marc Fesneau, Clément Beaune, Jean-Baptiste Lemoyne et Geneviève Darrieussecq.