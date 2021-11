C’est un fait surprenant qui s’est produit récemment en Inde. En effet, un homme qui avait été déclaré mort par un médecin suite à un accident, a été retrouvé vivant plusieurs heures plus tard. Selon les informations d’un média français, il s’agit de Srikesh Kumar, un homme âgé de 45 ans, qui avait été renversé par une moto dans la localité de Moradabad, qui se situe à l’est de la capitale New Dehli.

« Il n’a trouvé aucun signe de vie et l’a donc déclaré mort »

Suite à cet accident, il avait été conduit d’urgence dans une clinique privée. Dès son arrivée, le médecin qui l’a reçu avait dit qu’il n’était plus en vie. Dans une interview accordée au média français, hier dimanche 21 novembre 2021, Rajendra Kumar, directeur médical de l’hôpital, a déclaré que : « le médecin d’urgence l’a examiné. Il n’a trouvé aucun signe de vie et l’a donc déclaré mort ». Le patient a par la suite été transporté dans un centre hospitalier public afin qu’une autopsie soit réalisée. Arrivé sur les lieux, le corps de Srikesh Kumar a été placé dans une chambre froide, jusqu’à ce que sa famille vienne pour entreprendre les démarches administratives dans le cadre de l’autopsie. Toujours selon le directeur médical de l’hôpital, « lorsqu’une équipe de police et sa famille sont venues pour engager les démarches administratives pour l’autopsie, il a été retrouvé vivant ».

Srikesh Kumar avait cependant déjà passé six heures de temps à l’hôpital. Même s’il est en vie, il se trouve dans un état critique et est dans le coma. Il faut dire que les médecins ne comprennent pas toujours ce qu’il s’est passé. Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer ce qui a pu être à la base de cette erreur de diagnostic. Pour Rajendra Kumar, directeur de l’hôpital, ce qui s’est produit « n’est rien de moins qu’un miracle ».