Dans la nuit du samedi 20 novembre, des gendarmes ont essuyé une centaine de tirs pendant une heure sans discontinuité à Lesparre-Médoc (Gironde). D’après 20minutes qui a rapporté l’information citant le parquet de Bordeau, l’incident est intervenu après que les militaires aient été appelés pour intervenir sur « un incendie volontaire de véhicule survenu sur un terrain situé au lieu-dit « Connau » à Lesparre-Médoc ».

D’après le parquet, la situation semblait calme quand les gendarmes étaient venus sur place, « puis des coups de feu retentissaient provenant d’une petite zone boisée située non loin de l’habitation », sans interruption malgré les invitations des forces de sécurité à cesser le feu. Les coups de feu ont été tiré en directions des gendarmes et de leurs véhicules, après que les premiers ont semblé avoir été tirés en l’air.

Très choqués par les agressions

Les tirs « avaient duré sans discontinuité plus d’une heure, et près d’une centaine de coups de feu avaient été tirés », a convié le parquet à 20minutes. Sans être blessés physiquement, les gendarmes ont remarqué du plomb tombé sur leurs uniformes, et ont été « très choqués par leur agression et la détermination des tireurs », sans pouvoir recourir à leurs armes. Par ailleurs, leurs véhicules ont reçu de impacts de plombs de même qu’un impact de balle. En effet, selon leur protocole d’intervention, ils ne doivent pas faire usage d’arme lorsque les cibles ne sont pas localisables, d’après le parquet.

4 interpellations

Finalement, des renforts étaient intervenus pour aider leurs collègues à sortir de situation. Ils ont au cours de l’intervention interpellé quatre personnes « qui paraissaient constituer le groupe de personnes au sein duquel se trouvaient les tireurs, » indique le parquet. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Lesparre-Médoc pour tentative d’homicide volontaire sur personnes dépositaires de l’autorité publique.