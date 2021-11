Dans un avis d’appel à candidatures en date du 12 novembre 2021, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a lancé le processus de recrutement du directeur général des élections, des directeurs techniques ainsi que de la personne responsable des marchés publics. Cet avis d’appel à candidatures précise les conditions et critères à remplir pour postuler aux différents postes. Mais le poste le plus convoité par les postulants sera le poste de directeur général des élections.

Le Conseil Electoral (CE) s’active pour rendre opérationnel les services techniques de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) à quelques mois des élections législatives prévues pour 2023. C’est à la suite de sa session extraordinaire démarrée depuis le 02 novembre 2021 au siège de l’institution à Cotonou que le recrutement du Directeur général des élections (DGE) et d’autres directeurs techniques a été discuté et que le Conseil électoral a enclenché le processus pour pourvoir aux différents postes. Six postes sont donc concernés par ce recrutement. Les différents dossiers doivent être déposés au secrétariat du président du Conseil Electoral ou envoyés en version électronique au plus tard le 30 novembre 2021. Mais le poste qui sera le plus convoité est le poste de Directeur général des élections. Entre autres conditions pour postuler, le candidat «à ce poste doit être titulaire d’un diplôme de BAC+5 ans en management des élections ou en gestion de projets ou, en Droit, ou en science politique ou en Planifications, ou en administration générale».

Processus de désignation du DGE

La désignation du Directeur général des élections connait cinq phases. La première phase est la phase de l’appel à candidatures. La deuxième phase est celle de la présélection. La troisième phase est la sélection. A cette phase, la sélection se fera sur la base d’une étude des dossiers retenus à la présélection suivie d’un entretien par le Comité de sélection. La quatrième phase est l’établissement et la transmission des listes d’aptitude. A ce niveau, le comité de sélection procède à l’établissement par ordre de mérite des listes d’aptitude de trois personnes par poste. Après la liste est arrêtée et transmise au Président du Conseil électoral. La dernière phase est celle de la nomination. C’est le Conseil électoral qui propose au Président pour nomination du candidat méritant après une enquête de moralité.

Ce que dit la loi

Selon les articles 20 et 21 de la loi 2019-43 portant Code Electoral, le Conseil Electoral est composé de cinq membres, lesquels sont nommés pour un mandat de cinq ans non renouvelable, par décret pris en conseil des ministres. Le Conseil électoral est présidé par un président qui est également le président de la CENA. Aux termes de l’article 31 de la même loi, la Direction Générale des Elections est l’organe technique et opérationnel de la CENA. Elle est placée sous la supervision du Conseil électoral et est chargée de la gestion de l’administration. Quant à l’article 33 de ladite loi, la Direction Générale des Elections est placée sous l’autorité d’un Directeur général des élections. Ce Directeur général des élections est l’ordonnateur du budget de la CENA.