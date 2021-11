La Chine est secouée par une affaire d’agression sexuelle depuis quelques semaines. Au début de ce mois, une joueuse de tennis chinoise a porté de graves accusations contre un ancien haut responsable de son pays. Peng Shuai, puisque c’est d’elle qu’il s’agit a accusé M Zhang Gaoli, ancien vice-Premier ministre chinois, de l’avoir forcer à avoir des relations intimes avec lui.

Dans un de nos précédents articles, nous vous annoncions qu’un ex-vice-Premier ministre accusé d’agressions sexuelles, les messages ont été censurés sur les réseaux sociaux. Depuis l’éclatement de l’affaire, Peng Shuai qui a trois titres acquis en 2014, 2016 et 2017, n’a plus donné signe de vie. Plusieurs personnalités s’étaient inquiétées du silence soudain de la tenniswoman. Cette semaine, un mail attribué à la joueuse chinoise donnant des nouvelles a été largement diffusé dans la presse.

Selon des sources généralement bien introduites, dans le mail qui aurait été adressé au chef de la WTA, l’association des joueuses de tennis, Peng Shuai niait les accusations faites deux semaines plus tôt et rassurait ce dernier qu’elle se portait bien. « Je n’ai pas disparu, ni ne suis en danger. Je ne fais que me reposer chez moi et tout va bien », peut-on lire dans le message. Nous apprenons que le patron de la WTA s’est prononcé sur l’affaire au détour d’une interview au média CNN. Selon nos sources, Steve Simon aurait menacé de sanctionner la Chine si la lumière n’était pas faite sur cette affaire. « Nous sommes tout à fait prêts à retirer [de Chine] nos activités et à faire face à toutes les complications qui en découlent » et de poursuivre« parce que ce sont [des accusations de viols et que c’est] plus important que les affaires », a ajouté M. Simon.