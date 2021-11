Depuis quelques jours, l’ancien avocat de Donald Trump, est totalement libre. Il venait de purger sa peine de 3 ans de prison après des soucis avec la justice américaine. A sa sortie de prison l’ex-avocat de Trump, Michael Cohen affirmait qu’il va collaborer avec la police américaine. « Ma libération aujourd’hui n’annule en rien les actions que j’ai prises sous la direction et au profit de Donald J. Trump », avait-il affirmé dans un communiqué.

Intervenant hier au cours de l’émission Meet the Press de NBC, Michael Cohen s’est prononcé sur l’enquête criminelle contre l’ancien président Trump conduite par le procureur du district de Manhattan et le procureur général de New York. Les enquêteurs cherchent à savoir si l’organisation de Trump a commis de potentiels crimes financiers. Interpellé par le journaliste, qui voulait savoir s’il avait aidé Trump à commettre des crimes financiers, M Cohen s’est lavé les mains.

« Je peux vous assurer que Donald Trump est coupable de ses propres crimes. Ai-je été impliqué dans une grande partie de l’inflation et de la déflation de son actifs ? La réponse est oui« , a affirmé l’ex-avocat de Trump. Au cours de son intervention, l’homme de droit a refusé de donner assez de détails sur l’affaire, car il ne voulait pas « avertir Trump ou les gens de la Trump Organization de ce qui se passe réellement« . Dans ce cadre, l’ancien avocat de Trump dit avoir fourni « des milliers et des milliers » de documents aux procureurs. Il confie également que plusieurs témoins ont été associés à l’enquête.