Aux Philippines, l’actuel président s’appelle Rodrigo Duterte. Le Président philippin est connu pour ses déclarations choc parfois plus d’un. Le mois dernier, le dirigeant philippin Duterte a annoncé son retrait de la politique. L’homme d’Etat ne semble pas être effrayé par l’après présidence puisque le président Duterte a dit le mois dernier être prêt à affronter la CPI.

La nouvelle de son retrait de la politique laisse la voie libre à d’autres candidats d’espérer briguer la présidence du pays. Dans ce pays d’Asie, il y a un président et un vice-président. Les deux personnalités sont élues séparément et ne forment pas un duo. Alors que les élections sont prévues pour l’année prochaine plus précisément au mois de Mai, une des filles de l’actuel présidence se lance dans la politique et veut briguer le poste de vice-présidente du pays.

Sara Duterte, la fille ainée de l’actuel président philippin se met sur la ligne de départ pour le poste de vice-président de son pays. Après l’annonce de sa candidature, la fille du président Duterte a reçu du soutien et pas des moindres. En effet, elle a reçu le soutien d’un candidat au poste de Président de la république. Il s’agit de Ferdinand Marcos Junior, fils de l’ancien président de la République des Philippines Ferdinand Marcos