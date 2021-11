L’agence de notation Fitch vient de rehausser la notation de crédit du Bénin à ‘’B+’’. Les perspectives de croissance sont très favorables pour le Bénin à court, moyen et long termes selon cette agence. Le résultat proviendrait du fruit des réformes faites par le gouvernement béninois dans le secteur qui ont donné entre autres la progression du PIB, la maîtrise de l’endettement, la diversification de l’économie et l’attraction des investisseurs. C’est ce que l’on peut retenir du communiqué de presse en date du 29 octobre 2021 que le ministère de l’Economie et des Finances a rendu public.

Le Bénin vient une fois encore d’être distingué sur le plan international par l’Agence de notation financière internationale Fitch par rapport à son économie. L’agence de notation Fitch a rehaussé la notation du Bénin de ‘’B avec perspective positive ‘’ à ‘’B+ avec perspective stable’’. Dans le communiqué de presse en date de 29 octobre 2021, le ministère de l’Economie et des Finances a déclaré que l’agence de notation Fitch s’est basée sur «la forte croissance potentielle du pays, la qualité des politiques économiques proactives du gouvernement et la stabilisation de l’endettement à un niveau nettement inférieur aux pays de notation équivalente.»

Le constat de l’agence Fitch

Dans le communiqué de presse, le ministère de l’Economie et des Finances a fait savoir que l’agence de notation financière internationale Fitch «constate que les mesures efficaces de réponse à la pandémie et les réformes mises en œuvre par le gouvernement au cours des dernières années ont permis de préserver le dynamisme de l’économie malgré la crise.» Toujours dans ce communiqué, le ministère des Finances a affirmé que cette agence Fitch a remarqué que «la progression du PIB atteint ainsi 3,8% en 2020, parmi les plus élevées au monde» et qu’elle «prévoit par ailleurs un net rebond de l’activité en 2021 (+6,1%), soutenu notamment par les dépenses ciblées du gouvernement pour soutenir la reprise, et la réouverture de la frontière avec le Nigéria.»

Le niveau de l’endettement public

Pour l’agence de notation Fitch, «le niveau d’endettement public du Bénin se maintient à un niveau nettement inférieur aux pays comparables.» Elle a salué «la qualité de la gestion proactive de la dette par le gouvernement.» Cela a permis selon elle de «réduire significativement les risques de refinancement, ainsi que la stratégie de diversification des sources de financement du Bénin.»