Eric Zemmour crée à nouveau la polémique après une de ces sorties médiatiques. Dans une déclaration qu’il a faite devant le bataclan lors des commémorations des attentats de novembre 2015, l’hypothétique candidat à la prochaine élection présidentielle en France a désigné l’ex-président François Hollande comme responsable du drame. Une sortie qui n’a pas du tout plu aux rescapés des dits attentats.

Éric Zemmour, le potentiel candidat à la présidentielle Française de 2022 suscite de nombreuses et vives réactions au sein des rescapés des attentats du 13 novembre 2015 et de leurs familles. Durant les commémorations qui ont récemment eu lieu pour ces attentats, le polémiste ne s’est pas empêché de faire une déclaration devant le bataclan. Dans ses propos, l’homme de 63 ans s’en est violemment pris à François Hollande qu’il accuse d’avoir autorisé des terroristes à entrer dans le pays en ne fermant pas les frontières aux migrants. Mais, cette sortie très médiatisée n’a pas été du goût de certains rescapés de ces événements douloureux.

Blâmé pour atteinte à la mémoire des rescapés

Arthur Dénouveaux le président de l’association Life For Paris fait partie de ces personnes. Pour cet homme âgé de la trentaine et également rescapé du 13 novembre, Éric Zemmour a agi tel un pronateur de tombe en allant prendre la parole sur l’un des lieux du drame. Olivier Laplaud, le vice-président de la même association estime aussi pour sa part qu’Éric Zemmour a brisé un certain règlement tacite en choisissant ce lieu pour sa sortie médiatique. L’objectif a-t-il dit était juste de faire parler de lui. Il s’agit selon l’association qui a sorti un communiqué d’une instrumentalisation des attentats à des fins politiques.

L’historien Christophe Naudin et Gorges Salines respectivement rescapé et père d’une des victimes des attentats ont aussi déploré cette sortie d’Éric Zemmour. Pour Christophe Naudin, on ne pouvait pas faire pire que ça. Les rescapés du Bataclan ne sont pas les seuls à s’offusquer face à des propos ou actes d’Éric Zemmour. D’après l’ancien président Nicolas Sarkozy, il ne faut pas accorder une importante valeur à l’ex-chroniquer de Cnews.