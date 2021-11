Les députés béninois participent à un atelier d’appropriation des stratégies et instruments de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme à Kétou, une commune du département du Plateau. Il est organisé par l’Institut parlementaire du Bénin pour permettre aux élus du peuple de s’approprier les instruments mondiaux de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme. Les députés vont s’imprégner du plan d’action mondial de prévention et de lutte contre l’extrémisme et des stratégies mondiales mises en place pour combattre ce fléau.

Un exposé de l’état des lieux de la mise en œuvre du plan d’action de l’Onu pour la prévention de la lutte contre l’extrémisme violent sera fait au cours de cet atelier et les députés pourront également identifier les actions susceptibles de lutter contre ces fléaux. Le président de l’Assemblée nationale qui était présent au lancement des activités de l’atelier a fait savoir que le terrorisme et l’extrémisme violent étaient des sujets de préoccupation majeure.

Nous gardons en mémoire la mort de « 69 membres de milices d’autodéfense au Niger »

« Le Bénin demeure certes relativement épargné. Cependant ce phénomène nous interpelle en tant qu’humain sur notre rôle d’acteur et de vecteur de paix et de progrès autour de nous et dans les pays voisins » a déclaré Louis Vlavonou. Il rappelle le massacre au Niger, de 69 villageois, membres de milices d’autodéfense le 03 novembre dernier. Une attaque qui a eu lieu près de la « frontière malienne dans la région du Tillabéri, théâtre depuis le début de l’année des actions meurtrières des djihadistes présumés ».