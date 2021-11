A quelques mois des élections présidentielles françaises, les passes d’armes entre le polémiste français Éric Zemmour et la candidate du Rassemblement National (RN) sont toujours aussi vives. Après que l’essayiste ait une fois de plus déclaré que l’ancienne présidente du parti d’extrême-droite ne remportera pas les élections, cette dernière a réagi.

« Une promesse non tenue »

Dans une interview accordée ce lundi 8 novembre 2021 au média français BFMTV, le journaliste a demandé à Marine Le Pen si Éric Zemmour pourrait gagner les élections. « D’abord le propos n’est pas très élégant, il faut être honnête. On n’est pas sur le fond politique là. Mais non. La réalité c’est que la promesse qu’il fait, qui est la promesse de pouvoir gagner quand les autres ne le peuvent pas, n’est pas tenue. D’ailleurs l’intégralité des études d’opinion qui sont faites sur le second tour démontre que j’ai autant la capacité de gagner face à Emmanuel Macron, autant lui n’en a pas du tout la capacité. Donc en fait c’est une promesse non tenue. Comme cette promesse n’est pas tenue, la vraie question c’est à quoi sert cette candidature en réalité » a déclaré Marine Le Pen.

« Je ne sais pas à quoi elle sert. Ce que je vois aujourd’hui, elle sert en tout cas à Emmanuel Macron. Ça c’est une certitude, puisqu’elle a vocation de diviser l’opposition qui devait se présenter unie face à Emmanuel Macron, pour avoir toutes les chances de le battre » a ajouté la candidate du Rassemblement National (RN). Pour rappel, le polémiste français maintient toujours le mystère autour de sa candidature.