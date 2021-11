C’est une triste nouvelle pour la famille d’un parachutiste français qui est décédé après avoir été frappé par plusieurs personnes. C’est sur le réseau social Twitter que le 17e régiment du Génie parachutiste a donné la nouvelle du décès d’Emmanuel Cueff, hier lundi 1er novembre 2021.

Une dispute aurait d’abord commencé dans l’établissement

« C’est avec une grande tristesse que nous apprenons l’agression vendredi soir à Montauban puis le décès ce soir du caporal-chef Emmanuel Cueff, ancien de la C.A du 17e RGP à l’âge de 50 ans. Que Saint Michel l’accueille et protège sa famille » a laissé voir le 17e régiment du régiment parachutiste. La bagarre entre la victime et d’autres individus a eu lieu le vendredi 29 octobre 2021, dans le parking du restaurant Le Nautic à Montauban. Selon les informations du média français France 3 Occitanie, Emmanuel Cueff et son épouse y étaient allés dîner dans ce lieu. D’après plusieurs témoins, une dispute aurait d’abord commencé dans l’établissement avant de se poursuivre à l’extérieur, entre le militaire et plusieurs individus au nombre de cinq ou six. L’homme serait rapidement sorti du restaurant, mais a été rattrapé par ces derniers qui l’ont passé à tabac devant sa femme.

Pas d’images de vidéosurveillance

Il a par la suite été pris en charge par les secours, alors qu’il était en état de mort cérébrale. C’était finalement dans la matinée du dimanche 31 octobre 2021 qu’il est décédé au CHU de Toulouse. Une enquête a été ouverte par le parquet de Montauban. Notons que la tâche s’annonce rude pour les forces de l’ordre qui cherchent toujours à savoir ce qui s’est passé. En effet, elles ne disposent pas d’images de vidéosurveillance puisque le parking du restaurant n’en avait pas. Par ailleurs, il n’y a pas eu, pour l’instant, d’arrestation de suspects.

