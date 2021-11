Le HackerLab2021 a pris fin hier vendredi 12 novembre à Parakou. Organisé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations (Anssi), ce concours vise à détecter et à former les talents en cybersécurité et leur donner une visibilité aussi bien sur le plan national qu’international. L’édition 2021 du HackerLab a consacré trois équipes victorieuses. La première, celle qui remporte la compétition a pour nom InspiV. Elle décroche un chèque de 600.000 Fcfa, des bons de certifications CEH pratical, des ordinateurs et des routeurs MTN avec deux mois de connexion illimitée.

Elle est membre de l’équipe révélation de la compétition

Ce n’est pas la première fois que cette équipe participe au HackerLab. En 2019, elle avait fini 6ème et 4 ème en 2020. La deuxième place est occupée par l’équipe Exc4I!bur. Elle repart avec un chèque de 500.000 Fcfa, des routeurs MTN avec deux mois de connexion illimitée et des bons de certification CEH pratical. L’équipe H4WK3Y3 complète le podium. En plus de la connexion internet illimitée et des bons de certification, elle a reçu un chèque de 400.000 Fcfa. GuruSecurityLabs, l’équipe révélation, dans laquelle on retrouve trois femmes gagne un chèque cadeau. La plus jeune des femmes, décroche quant à elle une bourse d’études aux Etats-Unis.

Il faut dire que depuis 2017 où ce concours a été crée, il a permis de détecter près de 700 jeunes talents. Une quarantaine ont été primés et près de 40 certifications (CEH,CHFI, OSCP) ont été octroyées pour renforcer les compétences de la jeunesse. Des jeunes qui ont déjà eu la chance de représenter valablement leur pays sur le plan international.