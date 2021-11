C’est une triste histoire pour un homme en couple avec une jeune femme à la jalousie maladive. Esther Afrifa, une femme ghanéenne vivant au Royaume-Uni a été condamnée à 14 ans de prison pour avoir aspergé de l’acide au visage de son copain après une crise de jalousie. Son petit ami Kelvin Pogo en a malheureusement fait les frais. Il aura des cicatrices à vie sur son visage.

Elle est âgée de 28 ans et lui de 29 ans. La jeune étudiante croyait visiblement à tort, d’après les témoignages de Kelvin, que son copain la trompait. C’est ainsi qu’elle a mis en exécution son plan macabre. Profitant d’un moment de sommeil de son copain elle l’a aspergé d’acide. Sur le coup, ce dernier ne s’est pas rendu compte que sa copine était à la base de son malheur et lui a même demandé de l’aide. Les faits se sont déroulés le 22 décembre 2019 à 3 h 30, en pleine nuit. Sa petite amie Esther a ensuite fait semblant d’appeler les secours et a plutôt annulé un taxi que ce dernier avait tenté de joindre pour l’empêcher de recevoir des soins.

Se tordant de douleur, ce dernier s’est allongé sur le canapé. La jeune femme a alors profité encore d’un moment d’inattention pour l’asperger une deuxième fois d’acide. Comprenant la situation, le jeune homme a pris la fuite en sortant de l’appartement. Soigné, il avait malheureusement été trop brûlé pour s’en tirer sans cicatrices. Il a en outre des dommages permanents aux yeux et va devoir peut-être renoncer à sa carrière dans le cinéma, domaine dans lequel il étudiait. « Chaque jour où je me réveille, c’est comme le jour où elle m’a attaqué. C’est comme si le temps s’était arrêté… Chaque fois qu’il y a un coup à la porte, j’ai peur que quelqu’un me fasse du mal. Elle était mon monde et elle me l’a fait. Je ne peux tout simplement pas le comprendre. » Le juge a condamné la jeune femme à 14 ans de prison.