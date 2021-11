Renvoyé du groupe des écureuils du Bénin à la veille du match contre la Tanzanie à Cotonou en octobre dernier, Jodel Dossou va retrouver ses coéquipiers en ce mois de novembre. En effet, le sélectionneur du Bénin l’a convoqué pour les 5ème et 6 ème journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. L’ailier de Clermont Foot en Ligue 1 française va donc retrouver la sélection. En conférence de presse ce mardi 02 novembre 2021, Michel Dussuyer a tenu à faire savoir que la sanction infligée à Jodel Dossou était une décision importante parce que « son comportement, son habitude ne sont pas forcément les bonnes ». C’est du moins ce qu’a rapporté le site Les Pharaons.

Les sorties nocturnes formellement interdites

L’entraîneur français a par ailleurs indiqué que personne ne l’avait obligé à rappeler le joueur après son exclusion du groupe le mois dernier. « On m’a pas forcé la main pour rappeler Jodel Dossou » a-t-il clairement fait savoir. Michel Dussuyer dira par suite que plus rien ne justifiera désormais les sorties nocturnes une fois que les joueurs sont au campement. En d’autres termes, elles sont formellement interdites. Le coach devra semble-t-il, vite oublier ce problème d’indiscipline et travailler à la cohésion de l’équipe parce que les prochaines échéances qui attendent le Bénin sont des défis de taille.

Affronter un Madagascar revenchard

Il faudra nécessairement battre un Madagascar revanchard à domicile le 11 novembre prochain et se rendre en RDC pour faire un bon résultat contre les Léopards 3 jours plus tard. Un faux pas à domicile contre Madagascar, et les écureuils peuvent déjà commencer par dire adieu au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Michel Dussuyer en est conscient et sait ce qu’il a à faire. « On aura à cœur de remporter les trois points face à l’équipe de Madagascar…On a aussi à cœur qu’on a plus gagné au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou depuis la rénovation » a-t-il déclaré. C’est vrai, le public sportif béninois attend la première victoire des écureuils à domicile depuis que le stade a été remis à neuf.