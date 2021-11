Le célèbre rappeur américain Kanye West a eu la peur de sa vie, lors d’un voyage en Belgique. En effet, dans un entretien accordé dans le podcast Drink Champs, Ye a fait part de la mésaventure qu’il a eue, le 05 septembre 2021, dans la commune belge de Wijnegem. Ce jour-là, il était en compagnie de son garde du corps.

« C’était une journée d’été très chaude »

L’artiste a d’abord fait comprendre qu’il se promenait et portait une cagoule noire. Cependant, « le policier est venu et quand il s’est approché, il avait déjà sorti son arme. Et je me disais : ‘Bon, je suppose que c’est la fin’ » a-t-il dit en prenant un air blagueur. Ces informations ont été confirmées par la police belge. Dans une interview accordée au média Het Nieuwsbald, le commissaire de la zone de police de Minos, Johan Wonnick, a confié que « c’était une journée d’été très chaude. Le port du masque n’était pas obligatoire en plein air ». A ce moment, le maître-chien de la zone de police a vu deux hommes masqués qui étaient en réalité Kanye West et son garde du corps. Vu qu’ils ne parlaient pas néerlandais, ils ne pouvaient donc pas savoir que le policier leur demandait d’enlever leurs masques.

La situation a été vite clarifiée quand il a donné son nom

C’est cela qui l’a visiblement poussé à sortir son arme. Selon le commissaire, « En raison de ce problème de communication et du fait qu’ils étaient deux, le collègue a sorti son arme et les a tenus en joue ». Par la suite, la situation a été vite clarifiée après que Ye ait décliné son identité. « Notre collègue n’a peut-être pas reconnu le visage de l’homme, mais il a bien sûr reconnu son nom. À l’époque, nous n’avions pas encore appris que Kanye West allait séjourner dans notre région » a ajouté le commissaire.