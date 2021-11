Les dernières performances du Manchester United au cours des récentes rencontres créent visiblement une tension entre les joueurs et Ole Gunnar Solskjær. Selon les informations rapportées par la presse britannique, de plus en plus de grognes sont enregistrées dans les vestiaires du club anglais. Selon le Daily Mail, Cristiano Ronaldo « serait choqué par le niveau auquel les exigences ont baissé ».

« City était bien meilleure que nous »

Le milieu de terrain offensif Bruno Fernandes s’est également prononcé sur le niveau actuel du club anglais. « City était bien meilleure que nous. Ils font le tour du terrain, ils touchent le ballon plusieurs fois, ils nous font courir. C’est difficile de jouer contre eux. Ils sont bons et nous le savions. […] Évidemment, quand ils creusent l’écart c’est encore pire. Ils ont beaucoup mieux joué que nous ce samedi et c’est tout. », a déclaré Bruno Fernandes pour le site de Manchester United.

Les dernières performances critiquées

Les médias ont également rapporté les critiques régulières formulées à l’endroit du sélectionneur de Manchester United pour la gestion qu’il fait de l’équipe. Notons que les différentes critiques ont émergé suite aux deux défaites récentes. La première a eu lieu lors de la rencontre avec Liverpool où le nouveau club de Cristiano Ronaldo a été battu par un score de (5-0). Il y a également eu le match avec City qui s’est soldé par 2 buts en faveur des adversaires de Manchester United.