Le départ de la star du football Lionel Messi de son ancien club le FC Barcelone avait pendant plusieurs semaines fait la une de la presse sportive internationale. Après avoir passé quasiment toute une vie dans le club catalan, la direction avait décidé de se séparer de la Pulga. Joan Laporta, président du club avait justifié cette décision par notamment le fait que les moyens financiers ne permettaient pas de le garder.

Impossible d’avoir un nouveau barça sans Messi

Quelques temps après le sextuple ballon d’or a rejoint le club du Paris Saint Germain où il évolue avec Kylian Mbappé et le Brésilien Neymar. Plusieurs mois après, le dossier du départ de Lionel Messi a été abordé par José Elias, principal garant du conseil d’administration du FC Barcelone. Selon ses propos relayés par le média Sport, il a estimé qu’il n’était pas possible d’avoir un nouveau barça sans Messi. « On voyait la fin de Messi arriver. Il fallait renouveler l’équipe et c’était impossible avec Messi. Il a un âge où il ne peut plus être au Barça. Pour faire du Barça une équipe qui gagne, ça passe par un projet post Messi. Il fallait prendre une décision à un moment donné » a-t-il déclaré.

José Elias n’a cependant pas manqué de reconnaître que l’ancien capitaine des blaugranas était visiblement attaché à sa vie à Barcelone. « Messi ne pleurait pas parce qu’il quittait le Barça, c’était pour une accumulation de choses. Le cycle de Messi se terminait. Mais il avait fait sa vie à Barcelone et toute sa famille y était parfaitement intégrée. Le Barça avait des limites économiques et organisationnelles » a-t-il conclu.