La superstar nigériane, Davido, de son vrai David Adeleke, dans un communiqué de presse publié samedi sur son compte Instagram, a déclaré avoir collectionné un montant total de 200 millions de nairas dans la campagne qu’il avait lancée mercredi pour soutenir son 29e anniversaire le 21 novembre. Il a fait un don personnel de 50 millions pour faire un total de 250 millions et a déclaré que cet argent ira entièrement sous forme de dons à des orphelinats à travers le Nigeria.

Un comité de déboursement de cinq hommes a été mis en place par le chanteur pour veiller au partage. Davido a déclaré que son objectif était de faire du don une tradition annuelle pour célébrer son anniversaire et de redonner à ceux qui en ont besoin. Il a partagé une copie du communiqué de presse via Twitter et a écrit : « Nous nous élevons en élevant les autres ». Dans une vidéo également sur son compte Instagram, il a salué tous ceux qui ont contribué à la cause. Il a appelé ses fans et amis à continuer de le soutenir dans sa mission de soutenir les plus pauvres.

7 millions de nairas en 10 minutes

En effet, l’artiste a mis ses amis et ses fans au défi de lui envoyer 1 million de nairas, affirmant qu’il avait toujours été en mesure de soulever les autres et qu’il voulait maintenant qu’ils lui rendent la pareille. Dans les 10 premières minutes suivant l’annonce du défi sur son compte Instagram, la pop star a reçu 7 millions de nairas et a poursuivi en disant que l’objectif était de 100 millions de nairas.

We rise by lifting others ❤️ pic.twitter.com/6C5n7HsvqE — Davido (@davido) November 20, 2021