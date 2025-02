Bénin : Après l’ouverture de la 1ère session extradinaires, les travaux suspendus

La première session extraordinaire de l’Assemblée nationale a été ouverte hier au siège de l’institution à Porto-Novo par le président de séance, Louis Gbèhounou Vlavonou après vérification du quorum par le premier secrétaire parlementaire, Mahugnon Kakpo.

La session extraordinaire qui s’ouvre, la première au titre de l’année 2025 ; a été demandée par le chef de l’Etat, Patrice Talon à travers une correspondance en date du 06 Février 2025. Une démarche motivée par l’article 88 de la constitution béninoise et celui 5 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Mais avant sa concrétisation, le premier secrétaire parlementaire de l’institution, l’honorable Mahugnon Kakpo au regard de l’article 85 du règlement intérieur de l’institution ; a vérifié le quorum par l’approche du contrôle de présence des parlementaires conviés pour la cause. Ce qui lui a permis de constater la présence effective de 59 députés, tous de la majorité parlementaire quand bien même ceux de l’opposition étaient dans une concertation politique urgente selon des sources concordantes. La preuve, juste après l’ouverture par le président Vlavonou ; ils ont signalé leur présence dans l’hémicycle pour la suite des précisions. La séance a été suspendue faute de rapports disponibles.

Les vices présidents des commissions interpellés par le président de l’Assemblée nationale pour en savoir plus en raison de l’absence des présidents ; n’ont pu apporter la réponse favorable à la détermination du président de l’institution d’aborder l’examen des points à l’ordre du jour. Il s’agit entre autres à titre de rappel, du projet de loi-cadre concernant l’habitat et la construction en République du Bénin, du projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-11 du 27 Juin 2022 portant statut des magistrats de la cour suprême et celui modifiant la loi numéro 2022-06 de la même date traitant des magistrats de la cour des comptes sans oublier le projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle et le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 Mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. L’Assemblée nationale aura aussi à statuer dans le cadre de cette session extraordinaire, sur le projet de loi relatif aux dispositions spéciales de procédures relatives à l’organisation de la défense des intérêts de l’Etat devant les juridictions sans perdre de vue la création de l’agence judiciaire de l’Etat. Les députés examineront aussi l’adhésion du Bénin au traité de Marrakech et l’engagement fort en faveur de l’accès des personnes aveugles et malvoyants aux œuvres littéraires et intellectuelles renforçant ainsi notre action en matière d’inclusion sociale.