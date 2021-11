Le 45e président américain, Donald Trump, a annoncé son premier livre, « Our Journey Together » (Notre voyage ensemble), depuis la fin de sa présidence en janvier. L’ouvrage contient des centaines de photographies qui ont été « triées sur le volet par le président » et des légendes qu’il a écrites, d’après son site officiel, 45books.com. Le livre sera disponible en librairie à partir du 7 décembre.

« Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer que je publierai un livre merveilleux à temps pour Noël ! », a déclaré l’ancien président dans un communiqué. « ‘’Our Journey Together’’ est une collection de belles photos capturées pendant notre séjour très réussi à la Maison Blanche », a déclaré Donald Trump qui ne manque aucune occasion pour vanter son passage à la Maison Blanche. Il a décrit le livre comme un « souvenir fantastique » qui « relate la grandeur des quatre dernières années avec des images puissantes qui ne ressemblent à rien d’autre qui a été publié » et a noté qu’il ferait un excellent cadeau de Noël.

« Des moments inoubliables de notre séjour à Washington »

Le livre selon l’ancien président républicain, « présente des moments inoubliables de notre séjour à Washington : construction du mur frontalier sud ; réduction des impôts américains ; confirmation de près de 300 juges fédéraux et 3 juges de la Cour suprême ; reconstruction de notre armée ; création de la Force spatiale ; traiter avec Kim Jong-Un , le président Xi, le président Poutine et de nombreux autres dirigeants mondiaux ; et combattant les libéraux dans deux chasses aux sorcières de mise en accusation, pour n’en nommer que quelques-uns ».

« Le meilleur reste à venir ! »

Le livre sera publié par Winning Team Publishing, une maison d’édition cofondée par Donald Trump Jr. D’après le site 45books.com, un exemplaire normal du livre coûte 74,99 $, et un exemplaire signé sera vendu à 229,99 $. « ‘’Our Journey’’ n’aurait pas été possible sans les Patriotes de toute l’Amérique, où ce livre a été fièrement imprimé ! », a déclaré Trump. « Le message MAGA (Make America Great Again, slogan de campagne de Trump, ndlr) est entendu, plus grand et meilleur que jamais. N’oubliez pas que notre voyage n’est pas terminé, le meilleur reste à venir ! », a écrit Trump.