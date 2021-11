La modernisation de la police municipale de la ville de Cotonou est devenue une préoccupation pour l’actuel maire Luc Atrokpo. Pour mener à bien cette modernisation, le Maire Luc Atrokpo a dépêché ce lundi 15 novembre 2021 une délégation de la mairie de Cotonou à Ouagadougou au Burkina Faso pour aller s’inspirer du modèle de cette ville capitale burkinabé.

Depuis ce lundi 15 novembre 2021, la délégation de la mairie de Cotonou, conduite par le 1er adjoint au maire Randyx Romain Ahouandjinou séjourne déjà dans la ville de Ouagadougou. Selon le journal Le Potentiel, cette délégation veut échanger avec les autorités de cette ville capitale burkinabé sur le sérieux, l’organisation et le fonctionnement de la police municipale de Ouagadougou. Les représentants de la mairie de Cotonou ont été déjà reçus par le directeur général de la police municipale de Ouagadougou, Paulin Kaboré. Le chef de la délégation de la mairie de Cotonou, Randyx Romain Ahouandjinou a déclaré que «la mission va découvrir davantage la police municipale de Ouagadougou à travers les trois prismes que sont : la contribution de la police municipale à la mobilisation des ressources, le dispositif légal et juridique qui fonde la police municipale ainsi que son organisation et son fonctionnement».

Des explications du Directeur Général Paulin Kaboré, il ressort que la police municipale de Ouagadougou détient une compétence administrative avérée, est nantie de 26 années d’expériences et compte mille agents répartis dans 5 directions à savoir la direction de la salubrité et de la tranquillité, la direction de la sécurité publique, la direction de la police marchande, la direction de la coordination et celle de la sécurité arrondissements et de l’observatoire de la ville. Il a précisé à ses hôtes que la police municipale de Ouagadougou est constituée d’unités piétonne, cycliste et motorisée.

Il faut signaler que les deux mairies entendent sceller un partenariat Sud-Sud pour bâtir ensemble des polices municipales qui vont contribuer efficacement et durablement à l’administration sans faille du territoire municipal et la sécurisation des biens et des personnes aux côtés des forces républicaines.