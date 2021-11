La Libye est en proie à un conflit armé depuis la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi. Le pays se prépare pour la présidentielle qui doit se tenir très bientôt. Il y a deux jours, un fils du guide libyen a annoncé sa candidature pour la présidentielle. Comme nous vous l’avions annoncé plus tôt, Seif al-Islam Kadhafi a déposé sa candidature pour la présidentielle en Libye.

Deux jours plus tard, un nom très connu dans le pays de Kadhafi a annoncé qu’il est également sur la ligne de départ pour cette élection au cours d’une allocution télévisée. Le maréchal Haftar puisque c’est de lui qu’il s’agit a annoncé ce mardi 16 Novembre 2021 qu’il est candidat pour la prochaine élection dans son pays. Pour lui, la prochaine élection est «le seul moyen pour sortir la Libye du chaos»

Le maréchal Haftar dit être candidat pour conduire son peuple en cette période cruciale vers la gloire, le progrès et la prospérité. «Je déclare ma candidature à l’élection présidentielle, non pas parce que je cours après le pouvoir mais pour conduire notre peuple en cette période cruciale vers la gloire, le progrès et la prospérité», a affirmé le maréchal pendant son discours.