Trois ans après les échanges plutôt houleux qui ont eu lieu entre le polémiste français et Hapsatou Sy, la chroniqueuse est revenue sur ces échanges. Profitant d’un nouveau numéro de « Complément d’enquête », consacré au presque candidat, l’entrepreneuse fait remarquer que cette séquence la montrant se disputer avec le journaliste français lui a valu une vague de violence.

« C »est des menaces de mort »

« C’est quand vous portez votre enfant, dans un supermarché, qui a deux ans, où on vous poursuit en vous chuchotant ‘Corinne’. C’est des menaces de mort, c’est des gens qui passent devant chez vous et qui vous disent ‘On a trouvé où t’habitais, on va brûler ta maison », a déclaré l’animatrice de télévision sur cette émission qui aura défrayé la chronique il y a quelques mois.

Notons que l’émission ayant opposé le polémiste français à Hapsatou Sy a eu lieu en 2018. Elle a été prise à parti par Éric Zemmour sur le plateau du talk-show animé par Thierry Ardisson. L’homme politique français s’était notamment attaqué au prénom de la chroniqueuse. « Chez moi, on doit donner des prénoms dans ce qu’on appelle le calendrier, c’est-à-dire les saints chrétiens. », a déclaré le polémiste français.

« Corinne. ça vous irait très bien »

La réaction de la chroniqueuse ne s’était pas fait attendre. « Je m’appelle Hapsatou... », a répliqué la femme. Mais le polémiste ne s’est pas arrêté à cette étape et la discussion s’est également poursuivie. « Eh bien votre mère a eu tort ! », a-t-elle lancé avant de dire qu’à la place de ses parents, il l’aurait appelée « Corinne ». « Corinne. Ça vous irait très bien », a fait savoir Eric Zemmour.