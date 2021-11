Kylian Mbappé est l’une des stars du club de la capitale française. Il a réalisé ces dernières années des exploits avec le maillot du Paris Saint-Germain avec un autre coéquipier, le brésilien Neymar. En Août dernier, l’international argentin Lionel Messi est arrivé à Paris. Dans la même période, le prodige du club de la capitale français espérait quitter son club pour se retrouver au Real Madrid.

Mais les choses ne se sont pas passées comme prévues. Et Mbappé est resté au Paris Saint-Germain. Le sportif n’a pas caché sa colère après l’échec de son transfert. Ces dernières semaines, les rumeurs sur son départ du club à la fin de cette saison ont de nouveau été évoquées dans la presse. Mbappé n’aurait pas renoncé à réalisé son rêve sous les couleurs du Real Madrid mais un événement à venir pourrait changer les plans de Mbappé à en croire des sources généralement bien introduites.

Dans un de nos précédents articles, nous vous informons que Zidane aurait rejeté une offre de Manchester United et que le PSG était entrain de préparer une proposition. Mais selon les révélations du média français Le Parisien, ces derniers mois le désormais ancien sélectionneur du Real Madrid a été approché par les dirigeants du PSG. Le club ne cache pas son envie de s’offrir les services de l’ancien champion du monde 1998 qui a brillé au Real Madrid. Si sa venue au PSG arrivait à se concrétiser, Zidane pourrait changer les plans de Mbappé qui voulait au départ travailler avec lui au Real Madrid. Selon le même média, Zidane et Mbappé s’apprécient et se respectent mutuellement. Les prochaines semaines donneront plus de détails sur la suite des événements.