La Fédération Internationale de football association (Fifa) a annoncé l’examen de la réclamation de la Fédération béninoise de football (FBF) à propos des irrégularités constatées lors du match Rdc # Bénin comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Ce match a été joué le dimanche 14 novembre 2021 au stade Omnisports des Martyrs de Kinshasa. Cette réclamation de la Fbf sera examinée par un membre de la commission de Discipline de la Fifa le 23 novembre 2021. La décision sera rendue ce même jour.

Dans une correspondance en date du 17 novembre 2021 et signé de Julien Deux, Chef du département Organes juridictionnels (jugement), adressée à la Fédération béninoise de football (Fbf) et à la Fédération congolaise de football-Association, la Fédération internationale de football association (Fifa) a fait savoir qu’elle va examiner et rendre sa décision le 23 novembre 2021 sur les irrégularités lors des remplacements.

«Nous souhaitons informer la Fédération béninoise de football ainsi que la Fédération Congolaise de football-Association que la réclamation susmentionnée sera soumise à un membre de la Commission de Discipline de la Fifa le 23 novembre 2021 pour examen et décision conformément à l’art.14 (9) du Règlement de la Coupe du Monde FIFA 2022 Compétition Préliminaire ainsi qu’aux arts. 46 et 54 du Code Disciplinaire de la FIFA» a précisé la correspondance.

Trois jours donnés à la RDC

L’instance faîtière du football mondial a affirmé que «la Fédération Congolaise de football-Association a la possibilité de fournir au Secrétariat de la Commission de Discipline de la Fifa tout commentaire qu’elle juge approprié sur la réclamation susmentionnée, le cas échéant au plus tard le 20 novembre 2021 ainsi que tout document jugé nécessaire». Elle a précisé également que dans le souci de clarté, elle souhaite informer «les associations susmentionnées que la Commission de Discipline de la Fifa statuera sur la réclamation en utilisant le dossier en sa possession (Cf. art .20 par 5 du CDF)».

Les arguments avancés par les Congolais

Le Secrétaire général de la Fédération de la République démocratique du Congo de football, interrogé ce lundi 15 novembre 2021 sur Rfi, a déclaré que «quand un entraineur propose et que le 4ème arbitre qui est responsable de ce dossier approuve», il ne voit pas «en quoi cela peut engager la responsabilité de l’entraineur partant de cela de la sélection». «Nous sommes sereins. Nous attendons le tirage au sort et nous savons que les Congolais connaitront leur adversaire» a-t-il affirmé.

Il faut rappeler que lors du match, le sélectionneur congolais Hector Cuper a fait quatre changements au cours de la seconde période du match, ce qui est aujourd’hui autorisé mais il l’a effectué sur quatre périodes distinctes.Kayembe est entré à la 63ème minute, Malango à la 74ème minute, Muleka à la 84ème minute et Kayamba à la 90ème minute, alors que la FIFA n’en accorde que trois au maximum pour effectuer les remplacements. Selon l’amendement à la Loi 3 des Lois du jeu, décidé suite à la pandémie de Covid-19 et présenté comme temporaire, pose en effet que « chaque équipe sera autorisée à utiliser un maximum de cinq remplaçants » et précise que «pour éviter d’interrompre excessivement le jeu, chaque équipe disposera seulement de trois opportunités pour procéder à ces remplacements, ceux effectués à la mi-temps n’étant pas comptabilisés à cet effet».