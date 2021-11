Les investissements des entreprises chinoises tendent à être de plus en plus massifs à travers toute l’Afrique. Ce phénomène se constate notamment dans le domaine du numérique, où 8,43 milliards de dollars seraient en route pour les années à venir avec au programme le déploiement des réseaux 4G et l’installations de data centers.

Huawei prend la tête pour conquérir un nouveau marché

En quelques années, la Chine est devenue l’un des plus gros investisseurs dans les pays d’Afrique. Le géant asiatique multiplie les acquisitions de terrains, de parts d’entreprises ou le développement d’infrastructures diverses et variées. Les entreprises chinoises commencent également à installer des data centers à travers le continent.

Le numérique est particulièrement gâté, avec le projet de “Route de la soie du numérique”. L’empire du milieu souhaite manifestement étendre son influence à toute l’Afrique. Ainsi, les entreprises chinoises se seraient engagées à investir à hauteur de 8,43 milliards de dollars pour les années à venir.

En tête des investisseurs, Huawei fait office de figure de proue. Il faut dire que l’entreprise a connu quelques déboires sur d’autres continents. À la suite du bannissement imposé par Google, Huawei peine à trouver une clientèle en Amérique du Nord et en Europe. Son objectif semble maintenant de faire émerger un nouveau marché, cette fois-ci dans les pays africains les plus férus de nouvelles technologies.

Déploiement massif de la 4G à travers le projet 2Africa

Concrètement, les sommes déboursées par les entreprises de la tech doivent servir avant tout au développement des infrastructures de télécommunication, ce qui concerne principalement l’agrandissement intensif du réseau 4G. C’est le cas en passant par le projet 2Africa, qui vise à installer des câbles sous-marins tout autour du continent. Ainsi, les réseaux européens et africains se retrouveraient directement connectés.

Pour les particuliers, c’est peut-être l’occasion d’accéder à des produits et services de meilleure qualité et à moindre coût dans les années à venir. Comme le rappelle le site MonPetitForfait, les performances entre les différentes générations de réseaux mobiles sont significatives et la généralisation d’une technologie permet de réduire les coûts des abonnements relatifs à cette dernière. Le développement des infrastructures 4G en Afrique peut ainsi bénéficier à l’ensemble des populations couvertes.

Reste à savoir quel est le véritable coût de cette expansion chinoise pour les États d’Afrique. Car ces multiples investissements peuvent être synonymes d’un recul de souveraineté. D’un autre côté, cela peut apporter des créations d’emplois, et stimuler les activités économiques. Rendez-vous dans quelques années pour déterminer qui ressort vraiment gagnant de ces opérations financières.