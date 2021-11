Au Sénégal, une femme de 70 ans a totalisé plus de 50 ans de service dans la prostitution. C’est du moins l’une des informations qu’il convient de retenir d’une enquête réalisée par L’Observateur sur les filles de joie au Sénégal. La septuagénaire aura consacré toute sa jeunesse à l’un des plus vieux métiers au monde et est selon l’étude, certainement devenue la patriarche des filles de joie de Dakar.

Plus de 4500 travailleuses de sexe

L’étude de L’Observateur révèle également que plus de 4500 travailleuses de sexes ont été répertoriées dans le fichier général de la capitale Sénégalaise. Ces chiffres interviennent alors qu’officiellement 231 cartes sanitaires ont été délivrées entre le 1er janvier et le 16 novembre 2021. L’étude révèle également que plusieurs centaines de ces prostituées sont atteintes par le VIH/SIDA et nombreuses d’entre elles continuent d’offrir leur service aux habitués des belles de nuit de Dakar.

Nigéria et Guinée…

L’étude fait également savoir que la prostitution au Sénégal est spécialement pratiquée par des femmes de deux nationalités en plus des Sénégalaises. Il y a en effet les Nigérianes et les Guinéennes qui sont très actives dans le domaine de la prostitution selon les révélations qui ont été faites par l’étude réalisée par L’Observateur.