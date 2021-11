C’est une découverte importante qui a été faite dans le domaine médical. En effet, une femme qui avait contracté le virus du SIDA a été déclarée guérie par plusieurs scientifiques qui l’ont observée. Selon les informations publiées, hier lundi 15 novembre 2021 par la revue Annals of Internal Medecine, cette personne qui a requis l’anonymat est la 2e personne à avoir éliminé le virus de son corps sans recourir à un traitement médical.

Son placenta a été étudiée

D’après le magazine STAT, cette dernière qui est originaire d’Argentine a été nommée « patiente Esperanza » et est mère d’une fille qui n’est pas séropositive. Elle a confié dans une interview accordée au média que : « Le simple fait de penser que mon état pourrait contribuer à la réalisation d’un remède contre ce virus me fait ressentir une grande responsabilité et un grand engagement pour que cela devienne une réalité ». Notons que la femme en question avait été diagnostiquée séropositive en 2013. Mais, quatre années plus tard, une équipe de chercheurs s’est penchée sur son cas, en étudiant son ADN. Suite à son accouchement en mars 2020, son placenta aussi a été étudiée. Il a été par la suite été constaté qu’elle n’avait plus le virus dans son corps, après que les chercheurs ont séquencé plusieurs milliards de ses cellules.

Pour mémoire, les scientifiques avaient trouvé une seule fois une personne ayant éliminé le virus de son organisme. Celle-ci du nom de Loreen Willenburg était connue sous le nom de la « patiente de San Francisco ». Avec la « patiente Esperanza », elles ont été nommées « contrôleurs d’élite ».