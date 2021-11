Sébastien Chadaud-Pétronin, le fils de l’ex otage française est monté au créneau pour faire quelques mises au point par rapport à la polémique qui a suivi la décision de sa mère relative à un retour au Mali. Selon les confidences de ce dernier à la télévision suisse RTS, Sophie Pétronin ne prend pas «le moindre risque». On retient selon ses explications que sa mère vit à Bamako et serait très loin des zones de conflits.

« Elle est discrète, elle n’embête personne »

«Elle vit à Bamako comme 8.000 Français, avec en plus tout un protocole de sécurité. Elle est discrète, elle n’embête personne, elle ne sort pas de son appartement», a-t-il tenu à marteler. Il a poursuivi ses propos en demandant de laisser sa mère « terminer sa vie comme elle a envie de le faire». «Si elle était retournée en zone rouge, en zone de guerre, moi-même j’aurais participé à ces critiques, parce que je n’aurais pas compris, et j’aurais même trouvé ça choquant et indécent», a ajouté Sébastien Chadaud-Pétronin, le fils de l’ex otage française.

Les critiques de Le Drian

Notons que ces éclairages interviennent après les vives réactions des autorités françaises suite à la publication relative au retour de l’ex otage française au Mali. Le patron de la diplomatie française avait par exemple formellement notifié ce dimanche son opposition à la décision prise par Sophie Pétronin. Jean Yves Le Drian faisait notamment remarquer qu’il était inconcevable que la septuagénaire retourne dans le pays où elle était restée en captivité pendant de nombreux mois.