L’affaire relative aux sous-marins australiens continue de défrayer la chronique. L’entourage du président français n’aura pas tardé à réagir suite à la fuite dans la presse australienne d’un message envoyé par Emmanuel Macron au Premier-ministre Scott Morrison. Selon des confidences qui ont été faites par les collaborateurs du patron de l’Elysée qui n’ont pas nié l’existence du message, il s’agit des « méthodes très inélégantes » qui « ont un impact sur la confiance entre les deux pays ».

Le quotidien francilien avait déjà rappelé les confidences qui avaient été faites par l’Elysée. On retiendra ainsi que le message d’Emmanuel Macron est signe que le chef d’État « ne savait pas où en étaient les discussions ». A travers ledit message, le président français interrogeait le premier-ministre australien sur l’issue du contrat sur les sous-marins australiens. « Dois-je m’attendre à de bonnes ou mauvaises nouvelles pour nos ambitions communes en matière de sous-marins? », s’était interrogé le président français.

« J’ai beaucoup de respect pour votre pays… »

La publication du message intervient dans un contexte où le président français a lancé quelques piques à l’endroit du premier-ministre australien Scott Morrison. « J’ai beaucoup de respect pour votre pays et beaucoup de respect et d’amitié pour votre peuple », avait lancé récemment le président français avant de poursuivre : « quand on a du respect, on doit être deux et se conduire conformément à ces valeurs ».