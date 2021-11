La crise des sous-marins a fait la une de la presse internationale pendant plusieurs semaines. En effet, Canberra avait suspendu, à la grande surprise de Paris, un énorme contrat de vente de sous-marins estimé à 55 milliards d’euros. L’Australie a préféré faire affaire avec les Etats-Unis, concluant ensemble un contrat de vente de sous-marins à propulsion nucléaire, dans lequel la Grande-Bretagne était également impliquée.

Il « savait » que Scott Morrison lui avait caché la vérité

La France n’avait pas tardé à réagir en rappelant ses ambassadeurs en Australie et aux USA. La situation s’était par la suite calmée, puisque les chefs d’Etat français Emmanuel Macron et Joe Biden se sont rencontrés et ont discuté de la question. Par ailleurs, le Premier ministre australien Scott Morrison avait fait savoir que le président français était bien au courant de la situation. Mais, cette affirmation a été rejetée par le locataire de l’Elysée au début du mois. Face à des journalistes australiens, il avait dit qu’il « savait » que Scott Morrison lui avait caché la vérité. Emmanuel Macron avait aussi confié avoir appris au dernier moment que l’Australie avait négocié ce contrat avec les USA.

Lors d’un entretien accordé à la station de radio de Melbourne, 3AW, ce vendredi 12 novembre 2021, un journaliste a demandé au Premier ministre s’il avait menti dans la vie publique. « Je ne crois pas avoir [menti], non, non » a-t-il déclaré. Une déclaration qui pourrait être prise comme une réponse à Emmanuel Macron qui l’avait accusé de mensonge.