Il y a quelques semaines, la presse internationale faisait les choux gras de la crise des sous-marins après la brouille entre notamment l’Australie et la France. En effet, Canberra avait suspendu un contrat de vente de sous-marins signé avec Paris au profit d’un autre avec les Etats-Unis. Celui-ci avait eu lieu suite à des négociations entre Londres, Paris et Canberra sur un accord de défense nommé Aukus.

Il avait assuré qu’Emmanuel Macron avait été informé

L’annonce de cet accord avait suscité la colère de l’Elysée, qui n’avait pas manqué de rappeler ses ambassadeurs en Australie et aux Etats-Unis. Dans la foulée, le Premier ministre australien, Scott Morrison, avait assuré que le président français Emmanuel Macron avait été informé de la situation. Interrogé sur la question, en marge du G20 de Rome, le locataire de l’Elysée Emmanuel Macron a estimé que le premier ministre australien Scott Morrisson, lui a menti. Lorsqu’un journaliste australien lui avait demandé : « Pensez-vous que Scott Morrison vous a menti ? », le chef de l’Etat français a répondu : « Je ne pense pas, je sais ». Emmanuel Macron a par ailleurs dit avoir énormément de respect pour l’Ausralie « et beaucoup de respect et d’amitié pour [le peuple australien] », tout en ajoutant que : « quand on a du respect, on doit être deux et se conduire conformément à ces valeurs ».

Pour rappel, les relations diplomatiques entre la France et les Etats-Unis qui avaient été ternies depuis l’annonce du contrat Aukus, ont été améliorées. Joe Biden et son homologue français s’étaient rencontrés, le vendredi 29 octobre dernier, et ont discuté de la question. Même s’il n’a pas présenté des excuses, le locataire de la Maison Blanche a déclaré que ce qui s’est passé « était maladroit et n’a pas été fait avec beaucoup d’élégance ».

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90 — Bevan Shields (@BevanShields) October 31, 2021

Applis LNT : Android - Iphone